01:01, 19 апреля 2026

Берлин погрузился во тьму

Bild: В Берлине более 1,3 тыс. домохозяйств остались без электричества
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Берлине жители нескольких районов остались без электричества. Об этом со ссылкой на компанию-оператора Stromnetz Berlin сообщает газета Bild.

Днем и поздним вечером 18 апреля в городе произошли серьезные перебои в подаче электроэнергии. Без света остались 1 314 домохозяйств в районах Штеглиц-Целендорф, Темпельхоф-Шенеберг и Целендорф.

Еще в начале текущего года на Западе заявили об уязвимости энергетики Германии после разрыва отношений с Россией.

И несмотря на это Германия отправляла Украине генераторы в качестве гуманитарной помощи в ущерб собственным гражданам, что вызвало волну возмущений в стране.

    Последние новости

    «Расстреливал в упор». В Киеве бывший военный ВСУ открыл огонь по прохожим, ворвался в супермаркет и взял заложников

    Появились подробности об атаке дронов на российский регион

    Пушков прокомментировал решение США по российской нефти

    «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании без россиянина Захаряна в составе

    Берлин погрузился во тьму

    США и Иран договорились по ключевому вопросу

    В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

    КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету

    Раскрыто мнение американцев о войне с Ираном

    В Подмосковье клиентка покусала мастера из-за некрасивых ресниц

    Все новости
