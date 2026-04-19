Дмитриев высказался об оценке Евросоюзом масштабов последствий энергокризиса

Дмитриев: Чиновники в ЕС не могут оценить масштаб последствий энергокризиса

Чиновники в Евросоюзе (ЕС) не могут осознать масштаб последствий энергетического кризиса, который вызвали их решения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит ТАСС.

«Без шуток — именно так, как и предсказывалось, и именно то, что изначально отрицали бюрократы ЕС, слишком слепые, чтобы осознать масштаб шока, который их собственные неверные решения вызовут в Европе», — пояснил он.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Европе угрожает дефицит топлива даже после открытия Ормузского пролива.

По его оценке, в частности, острой в Европе будет ситуация с доступностью авиационного керосина. «Это самый масштабный дефицит нефти и газа за всю историю», — сказал Бироль.