22:38, 18 апреля 2026Россия

Дроны-камикадзе ударили по российскому региону

Губернатор Богомаз: Житель Брянской области погиб в ходе удара дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами-камикадзе по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его информации, атаке подверглось село Алешковичи Суземского района. В результате инцидента погиб мирный житель.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. <...> Родным погибшего — глубокие соболезнования», — рассказал глава области.

Он подчеркнул, что родственникам будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее Украина ударила по России дальнобойными ракетами «Нептун». Под удар попало село Юрасово в Карачаевском районе Брянской области.

