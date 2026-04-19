20:07, 19 апреля 2026Мир

Глава МИД Франции поддержал Папу Римского в конфликте с Трампом

Глава МИД Франции Барро назвал неприемлемыми слова Трампа о Папе Римском
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Слова американского президента Дональда Трампа в сторону Папы Римского Льва XIV неприемлемы. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире Radio J.

Барро отметил, что миссия Папы Римского — призывать к миру и братству везде и при любых обстоятельствах.

В середине апреля Дональд Трамп выступил с резкими высказываниями в адрес Льва XIV после его критики военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер выразил недовольство высказываниями понтифика о политике и заявил, что его избрание на престол стало возможно исключительно благодаря победе нынешнего главы Белого дома на президентских выборах 2024 года. Сам Папа Римский Лев XIV заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн.

