Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

Гонщик Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время заезда в Германии

66-летний гонщик Юха Миеттинен скончался после травм, полученных в результате массовой аварии с участием семи машин на Нюрбургринге в Германии. Об этом говорится на сайте организаторов турнира.

Миеттинен, управлявший автомобилем BMW 325i, скончался в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.

Остальные шесть гонщиков были доставлены в медцентр и больницы для обследования. Их состояние не представляет угрозы для жизни.

Ранее на трассе Нюрбургринг прогремел взрыв. Происшествие произошло во время шестичасовой гонки на выносливость ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что взорвался баллон с газом.