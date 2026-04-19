08:33, 19 апреля 2026Спорт

Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

Гонщик Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время заезда в Германии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oliver Kaelke / Globallookpress

66-летний гонщик Юха Миеттинен скончался после травм, полученных в результате массовой аварии с участием семи машин на Нюрбургринге в Германии. Об этом говорится на сайте организаторов турнира.

Миеттинен, управлявший автомобилем BMW 325i, скончался в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации.

Остальные шесть гонщиков были доставлены в медцентр и больницы для обследования. Их состояние не представляет угрозы для жизни.

Ранее на трассе Нюрбургринг прогремел взрыв. Происшествие произошло во время шестичасовой гонки на выносливость ADAC Ruhr Cup. Отмечается, что взорвался баллон с газом.

    Последние новости

    «Орал несколько часов». Какой болезненный укол Иран нанес Трампу?

    В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

    Водители назвали самый опасный вид транспорта на российских дорогах

    Венгерский политолог оценил возможность саммита Путина и Трампа в Будапеште при Мадьяре

    ВСУ стали терять штурмовиков вне поля боя

    Российские военные показали уничтожение украинской «Богданы»

    Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

    Лукашенко заявил о нежелании «кланяться» перед США

    В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

    Лукашенко высмеял Зеленского

    Все новости
