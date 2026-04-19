Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 19 апреля 2026Россия

Хирург устроил фотосессию ануса россиянки под наркозом

В Москве хирург сфотографировал анус клиентки под наркозом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marcel Scholte / Unsplash

В Москве хирург частной элитной клиники сфотографировал анус клиентки во время операции. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, 37-летняя женщина обратилась в клинику в конце 2025 года с жалобой на боль в заднем проходе и кровотечения. После обследований у нее выявили паховую грыжу, однако на операции выяснилось другое — у пациентки был геморрой. Всего женщина отдала 750 тысяч рублей за его удаление.

В один из следующих визитов женщина нашла в телефоне врача снимки своего ануса. Доктор заявил, что это нормальная процедура, фото были сделаны для дела. Однако пациентку такой ответ не устроил, и она пошла в суд. Теперь женщина требует выплатить ей 1,5 миллиона за моральный вред, 750 тысяч за операцию и около 400 тысяч рублей за дополнительные траты на лечение. По словам россиянки, она боится, что по родинкам и родимому пятну ее гениталии узнают и начнут шантажировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok