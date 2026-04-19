03:03, 19 апреля 2026

Иран поставил точку в вопросе отправки обогащенного урана в США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress.com

Иран не намерен отправлять в США обогащенный уран. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается. «Мы не отправим в США никаких обогащенных материалов», — сказал Хатибзаде.

По его словам, Тегеран и Вашингтон «обменялись рядом сообщений», но американская сторона предъявляет требования, которые Иран считает чрезмерными.

При этом ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики. По его словам, это произойдет после заключения договоренностей с Тегераном.

