Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:33, 19 апреля 2026

Лепс сделал неожиданное заявление

Лепс: Я все еще влюблен в Аврору и жду, что наши отношения возобновятся
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Народный артист России Григорий Лепс сделал неожиданное заявление. Как передает издание «СтарХит», певец все еще любит свою бывшую девушку 21-летнюю Аврору Кибу.

«У меня есть девушка. Я все еще жду, что отношения с Аврорй Кибой возобновятся. Я все еще влюблен. Я не выкинул ее из головы и сердца», — сказал Лепс.

В свою очередь, Аврора Киба пока никак не отреагировала на заявление бывшего возлюбленного. Однако совсем недавно публично сообщила об отношениях с 36-летним Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана.

Ранее Григорий Лепс признался, что хочет усыновить в ближайшее время минимум двоих детей из детского дома. Артист пообещал им дать свою фамилию и отчество.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok