Лепс: Я все еще влюблен в Аврору и жду, что наши отношения возобновятся

Народный артист России Григорий Лепс сделал неожиданное заявление. Как передает издание «СтарХит», певец все еще любит свою бывшую девушку 21-летнюю Аврору Кибу.

«У меня есть девушка. Я все еще жду, что отношения с Аврорй Кибой возобновятся. Я все еще влюблен. Я не выкинул ее из головы и сердца», — сказал Лепс.

В свою очередь, Аврора Киба пока никак не отреагировала на заявление бывшего возлюбленного. Однако совсем недавно публично сообщила об отношениях с 36-летним Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана.

Ранее Григорий Лепс признался, что хочет усыновить в ближайшее время минимум двоих детей из детского дома. Артист пообещал им дать свою фамилию и отчество.