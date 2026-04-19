Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:27, 19 апреля 2026

Лукьяненко отреагировал на маркировку его подростковой книги по закону о наркотиках

Лукьяненко назвал безумием маркировку книги «Рыцари сорока островов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский писатель Сергей Лукьяненко отреагировал на маркировку книги «Рыцари сорока островов» по закону о наркотиках. Свою позицию он высказал агентству РИА Новости.

Автор отметил, что сперва он с иронией, а затем и с возмущением отнесся к тому, что его роман попал в перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. «По контексту понятно, что наркотики там [в книге] осуждаются», — сказал он.

При этом Лукьяненко согласился, что по формальному признаку упоминание наркотиков есть. «А значит, нужно маркировать, налепить наклейку, что до 18 лет читать нельзя, хотя книжка, в общем, подростковая. Это безумие», — резюмировал он.

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года и в которых упоминаются наркотики, подлежат обязательной маркировке. Нарушение этого грозит ответственностью вплоть до уголовной.

Помимо «Рыцарей сорока островов», в реестр на данный момент попали 1005 книг. В частности, список пополнили романы Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», «Generation "П"», Transhumanism Inc. и другие, а также две книги Маргариты Симоньян — сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Также под ограничение попали переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года. Кроме того, рекомендуется маркировать произведения Карлоса Кастанеды, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Говарда Лавкрафта, Артура Конан Дойла, Оскара Уайльда и других известных и знаковых авторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok