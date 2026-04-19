Мадьяр: Экономика Венгрии не сможет существовать без средств ЕС

Петер Мадьяр, глава партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, по итогам встречи с делегацией Еврокомиссии (ЕК) анонсировал заключение всеобъемлющего соглашения с институтами и лидерами ЕС. Это позволит разблокировать миллиарды евро из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, пишет РИА Новости.

По словам Мадьяра, в течение последних двух дней они провели переговоры на высоком уровне с руководством ЕК.

«Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу. Без этих средств невозможно будет запустить венгерскую экономику», — отметил Мадьяр.

Также политик подчеркнул, что финансирование ЕС не является благотворительностью. По его словам, это справедливая «отдача за вклад венгров в ЕС и работу, которую Венгрия проделала для Европы».

Мадьяр планирует приехать в Брюссель, где заключит всеобъемлющее соглашение с институтами ЕС и лидерами стран-членов, обеспечивающее скорейший доступ венгерского народа и бизнеса к причитающимся им средствам ЕС.

Венгерский политический эксперт, главный редактор портала Moszkvater.com Габор Штир отмечал, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не станет миротворцем в конфликте на Украине.