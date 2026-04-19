09:28, 19 апреля 2026

Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче плей-офф НХЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 19 апреля, и завершилась победой «Филадельфии» со счетом 3:2. «Флайерс» вышли вперед в серии, следующий матч пройдет в ночь на 21 апреля.

В другом стартовом матче серии плей-офф «Миннесота Уайлд» со счетом 6:1 разгромила «Даллас Старс». В составе победителей голом и двумя передачами отметился россиянин Кирилл Капризов.

Розыгрыш Кубка Стэнли завершится 21 июня. Действующим обладателем титула является «Флорида Пантерс», которая в этом сезоне не попала в плей-офф.

