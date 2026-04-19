Минобороны сообщило о сотнях сбитых дронов ВСУ за сутки

Минобороны сообщило о 274 сбитых за сутки дронах ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией страны 274 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

По данным военного ведомства, 274 сбитых летательных аппарата относятся к самолетному типу. Помимо потерь в беспилотниках, ВСУ за прошедшие сутки на различных направлениях понесли потери и в живой силе - свыше 1170 военнослужащих.

Минобороны отмечало, что 19 апреля под удары ВСУ попали Крым, Белгородская, Ростовская и Курская области. Кроме того, дроны были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.