Мужчину задержали за насилие над почти 200 несовершеннолетними

В Индии мужчину задержали за насилие над 180 несовершеннолетними девушками

В Индии задержали мужчину за насилие над почти 200 несовершеннолетними девушками. Об этом сообщает NDTV.

Согласно информации правоохранителей, от действий жителя штата Махараштра пострадали по меньшей мере 180 девушек, которым не было 18 лет.

Подозреваемый знакомился с несовершеннолетними и заманивал их в места, где заставлял их сниматься в непристойных видео. После этого он использовал ролики с целью принуждения к проституции и шантажа.

У мужчины нашли 350 роликов, его арестовали. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

