На Украине возбудили уголовное дело в отношении сбежавших от стрелка в Киеве полицейских

Об этом заявил генпрокурор республики Руслан Кравченко, его слова приводит «Осторожно, новости».

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку», — сказал он.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.