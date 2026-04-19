14:23, 19 апреля 2026

На Украине возбудили уголовное дело в отношении сбежавших от стрелка в Киеве полицейских

На Украине возбудили уголовное дело против сбежавших от стрелка полицейских
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На Украине возбудили уголовное дело в отношении сбежавших от стрелка в Киеве полицейских. Об этом заявил генпрокурор республики Руслан Кравченко, его слова приводит «Осторожно, новости».

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку», — сказал он.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.

