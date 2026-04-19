22:58, 19 апреля 2026

Назван дополнительный заработок офицеров Генштаба ВСУ

Офицеры Генштаба ВСУ подрабатывают таксистами из-за низких зарплат
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Chris Radburn / Reuters

В Киеве офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрабатывают таксистами из-за низких зарплат. Об этом заявил аналитик Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное».

«Это самая популярная тема среди военных. Люди, занимающиеся вопросами логистики в учебном центре под Киевом, вечером выезжают в Киев таксовать. Это просто то, что вопрос мотивации», — назвал дополнительный заработок офицеров Муравейник.

По его словам, военные получают около 20 тысяч гривен в месяц (34 600 рублей), из-за чего вынуждены подрабатывать таксистами.

Ранее главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену у российских военнослужащих, рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если они отдадут часть своей зарплаты.

    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Симоньян дала совет больным раком женщинам

    Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

    Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

    Рассекречен iPhone с уникальной камерой

    Россиянам назвали способы защиты от подглядывающих в смартфоны мошенников

    Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

    ОАЭ обратились к США с одной просьбой

    Россиянин согласился шпионить за женщиной за деньги и поплатился

    В Германии заметили сокращение прошений украинцев об убежище

    Все новости
