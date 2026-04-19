Офицеры Генштаба ВСУ подрабатывают таксистами из-за низких зарплат

В Киеве офицеры Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрабатывают таксистами из-за низких зарплат. Об этом заявил аналитик Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное».

«Это самая популярная тема среди военных. Люди, занимающиеся вопросами логистики в учебном центре под Киевом, вечером выезжают в Киев таксовать. Это просто то, что вопрос мотивации», — назвал дополнительный заработок офицеров Муравейник.

По его словам, военные получают около 20 тысяч гривен в месяц (34 600 рублей), из-за чего вынуждены подрабатывать таксистами.

Ранее главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин, находящийся в плену у российских военнослужащих, рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если они отдадут часть своей зарплаты.