18:41, 19 апреля 2026Интернет и СМИ

Названа опасность зависимости от американского ИИ

Nikkei: Зависимость от американского ИИ может привести к новому колониализму
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Зависимость от американского искусственного интеллекта (ИИ) может привести к новой форме колониализма. Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что в вопросе зависимости от ИИ есть три риска. В частности авторы публикации указывают на экономический риск, в котором плата за услуги искусственного интеллекта приведет к оттоку капитала.

Помимо того, есть риск оттока ценной информации из стран пользователей, а также риск вмешательства в дела со стороны других государств.

Ранее суд в Сан-Франциско приостановил действие решения администрации президента США Дональда Трампа о признании ИИ-стартапа Anthropic «угрозой для цепочки поставок» в сфере нацбезопасности, грозившего разрывом сотрудничества компании со всеми подрядчиками Пентагона.

