17:30, 19 апреля 2026

Названы укрепляющие здоровье сердца и сосудов продукты

Кардиолог Паукова посоветовала чаще есть бобовые и киви для здоровья сердца
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: niroworld / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова рассказала, какие продукты стоит включить в меню, чтобы укрепить здоровье сердца и сосудов. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Для здоровья сердца и сосудов полезна клетчатка, поскольку она помогает снижать уровень холестерина в крови. Больше всего ее содержится в бобовых: горохе, чечевице, маше, сое, — во фруктах, допустим, в грушах, киви, яблоках, в овощах, таких как брюссельская и цветная капуста, свекла, баклажан, тыква, шпинат. Также стоит чаще есть листовую зелень, например, петрушку, рукколу, кинзу», — посоветовала врач.

Она добавила, что для нормальной работы сердца важно включить в меню продукты, богатые калием и магнием. К источникам калия доктор отнесла листовую зелень, сухофрукты, например, изюм и курагу, картофель, авокадо, бананы, растительное молоко (соевое и миндальное). Магний же содержится в арахисе, кешью, тыквенных семечках, молоке, в буром рисе, гречневой крупе и киноа.

Еще одна рекомендация врача — включить в меню источники полифенолов и антиоксидантов, способствующих укреплению сердечно-сосудистой системы и предотвращающих образование холестериновых бляшек в сосудах. Эти вещества содержатся в черной смородине, чернике, ежевике, черешне, в темном шоколаде с содержанием какао не менее 70 процентов, оливковом масле холодного отжима, а также в красном луке.

Ранее Паукова объяснила, почему мужчины имеют повышенный риск остановки сердца. По ее словам, основной причиной является генетическая предрасположенность из-за особенности гормонального фона.

