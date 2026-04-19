Названы вынесенные Ираном из конфликта на Украине уроки

FT: Иран изучил конфликт на Украине и адаптирует вооруженные силы

Иран изучил конфликт на Украине и теперь адаптирует свои вооруженные силы к условиям современных боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научные статьи иранских военачальников.

Журналисты изучили более 300 статей, опубликованных за последние пять лет в Иранских военных журналах. Отмечается, что Иран следил как за действиями России, так и за адаптацией Украины к борьбе с гораздо более сильным противником.

В частности, Тегеран сделал ставку на недорогие технологии и массовое оснащение своих войск, изучив опыт России в использовании дронов и украинское производство БПЛА при помощи 3D-принтеров. Также, по словам журналистов, Иран заинтересован в модернизации своих средств кибервойны с применением малых дронов и искусственного интеллекта (ИИ).

При этом FT подчеркивает, что материально-техническое изменение иранской армии означает переход к более мобильным боевым подразделениям и обновлению методов подготовки военных и способов ведения боевых действий. С соответствующим предложением к властям страны обращался предстваитель Командно-штабной академии Ирана Хоссейн Дадван.

Также двое высокопоставленных иранских командующих Киумарс Хейдари и Абдолал Пуршасаба в статье журнала Strategic Defence Studies указали на необходимость набора новых специалистов и реформирования военных учений.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен отправлять в США обогащенный уран. До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что представители США и Ирана вместе займутся вывозом обогащенного урана из исламской республики.