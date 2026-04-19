ОАЭ обратились к США с одной просьбой

WSJ: ОАЭ обратились к США с просьбой о финансовой поддержке

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к Соединенным Штатам Америки (США) с просьбой о финансовой поддержке в случае обострения кризиса из-за военных действий против Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что представители Объединенных Эмиратов провели ряд встреч с представителями американских властей. На них обсудили с министром финансов США Скоттом Бессентом вопрос предоставления доступа для ОАЭ к долларовым ресурсам в условиях вероятного затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее же советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявлял о том, что его страна «одержала победу» в конфликте на Ближнем Востоке.