ОАЭ обратились к США с одной просьбой

00:12, 20 апреля 2026Мир

WSJ: ОАЭ обратились к США с просьбой о финансовой поддержке
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к Соединенным Штатам Америки (США) с просьбой о финансовой поддержке в случае обострения кризиса из-за военных действий против Ирана. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что представители Объединенных Эмиратов провели ряд встреч с представителями американских властей. На них обсудили с министром финансов США Скоттом Бессентом вопрос предоставления доступа для ОАЭ к долларовым ресурсам в условиях вероятного затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее же советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявлял о том, что его страна «одержала победу» в конфликте на Ближнем Востоке.

