17:47, 19 апреля 2026

Оценены шансы Сафонова сыграть третий подряд матч «на ноль»

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Franco Arland / Getty Images

Букмекеры оценили шансы российского вратаря Матвея Сафонова сыграть третий подряд матч за французский ПСЖ «на ноль». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

ПСЖ воспринимается абсолютным фаворитом в домашнем поединке 30‑го тура Лиги 1 против «Лиона». Коэффициент на победу парижан составляет около 1,34.

Сафонов пропускал лишь в одном из пяти последних матчей, и букмекеры предлагают коэффициент 2,19 на очередной «сухой» матч российского голкипера. Ставка на вариант «обе забьют — да» идет с коэффициентом 1,69, а тотал больше 2,5 голов оценен примерно в 1,39.

Встреча между ПСЖ и «Лионом» пройдет 19 апреля. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

