Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:32, 19 апреля 2026Путешествия

Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

Алина Черненко

Фото: Sangga Rima Roman Selia / Unsplash

Российская тревел-блогерша Елена, посетившая 17 стран за два года, описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что, во-первых, Россия — страна с огромной территорией, и это напрямую влияет на образ жизни людей. В Европе же страны компактные, климат в большинстве регионов почти одинаковый, а инфраструктура — более равномерная.

Во-вторых, Елена выразила мнение, что повседневная жизнь европейцев гораздо сильнее регулируется, чем в России. Например, там есть строгие требования к сортировке мусора, парковке и использованию общественных пространств. В некоторых странах даже такие бытовые вещи, как внешний вид домов, могут быть регламентированы. Помимо этого, жизнь в Европе во многом подчинена расписанию: магазины закрываются рано и не работают во воскресеньям, а люди планируют встречи сильно заранее.

Еще одно отличие, на которое обратила внимание путешественница, — возможности для карьеры и развития бизнеса. По ее словам, в Европе рынки во многом сформированы, большинство ниш занято, а конкуренция среди них высокая.

«Открыть бизнес сложнее из-за бумажной волокиты, налогов и уже существующих игроков, которые зарабатывали свой опыт и репутацию десятилетиями», — пояснила Елена.

Кроме того, она подчеркнула, что в России все стремятся купить собственную квартиру или дом, а в Европе значительная часть людей живет в аренде. «Это как про возможности, так и про разное мышление и менталитет, который уже никогда не изменится», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». Она призналась, что «роскоши там нет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok