Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 25 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала реальную жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала реальную жизнь там фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что раньше тоже мечтала переехать жить в Европу, однако спустя время поняла, что «роскоши там нет». По ее словам, многие полагают, что зарплаты в европейских странах составляют в среднем 4 тысячи долларов (300 тысяч рублей), однако после вычета налогов остается вдвое меньше.

«Европейцы вынуждены тоже переезжать, только в соседнюю страну. Так, например, итальянцы часто уезжают в Нидерланды, а сами голландцы в Австрию или Швейцарию, чтобы повышать свой доход и уровень жизни», — добавила она.

Кроме того, в Европе очень дорогое жилье для покупки, из-за чего многие годами вынуждены арендовать квартиры. Еще одним минусом жизни там россиянка назвала отсутствие доставок продуктов. Путешественница посчитала «каменным веком» необходимость закупаться продуктами в супермаркетах.

«И это развитая Европа», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блоргерша пообщалась со знакомой немкой, которая назвала ей удивившие ее привычки россиянок. В частности, она не поняла, зачем женщины в России готовят «с запасом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей

    Уиткофф похвалил российскую делегацию

    Россиянка описала реальную жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше»

    Назван самый сильный российский противник украинской «Бабы-Яги»

    Названы неожиданные проблемы кроссовера Lixiang

    Боящейся метеоризма во время секса женщине дали совет

    В России придумали замену Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok