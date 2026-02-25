Россиянка описала реальную жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше»

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала реальную жизнь там фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации объяснила, что раньше тоже мечтала переехать жить в Европу, однако спустя время поняла, что «роскоши там нет». По ее словам, многие полагают, что зарплаты в европейских странах составляют в среднем 4 тысячи долларов (300 тысяч рублей), однако после вычета налогов остается вдвое меньше.

«Европейцы вынуждены тоже переезжать, только в соседнюю страну. Так, например, итальянцы часто уезжают в Нидерланды, а сами голландцы в Австрию или Швейцарию, чтобы повышать свой доход и уровень жизни», — добавила она.

Кроме того, в Европе очень дорогое жилье для покупки, из-за чего многие годами вынуждены арендовать квартиры. Еще одним минусом жизни там россиянка назвала отсутствие доставок продуктов. Путешественница посчитала «каменным веком» необходимость закупаться продуктами в супермаркетах.

«И это развитая Европа», — заключила она.

