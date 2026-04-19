Открывший стрельбу в Киеве судился с Пенсионным фондом Украины

Мужчина, открывший стрельбу в Киеве, судился с Пенсионным фондом Украины из-за доплаты к военной пенсии. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

«Известно, что он судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около двух тысяч гривен. Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию», — говорится в публикации.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве.

Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.