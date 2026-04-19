Раскрыта судьба пропавшего 2,5 года назад в зоне СВО украинского режиссера

16:02, 19 апреля 2026

Пропавший без вести украинский режиссер Малахов был убит под Авдеевкой
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Раскрыта судьба пропавшего 2,5 года назад в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинского режиссера Игоря Малахова. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Obozrevatel.

По данным издания, Малахов воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, однако с декабря 2023 года он числился пропавшим без вести. С помощью ДНК-анализа его удалось идентифицировать. Выяснилось, что он погиб возле села Степное во время боев за Авдеевку.

Ранее стало известно, что другой украинский кинорежиссер и сценарист, Олег Сенцов (включен в список террористов и экстремистов), стал командиром батальона Вооруженных сил Украины.

    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о соревновании с Россией

    Лепс запланировал усыновление

    Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на Парад Победы в Москву

    В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

    Стали известны самые популярные книги у москвичей

    Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

    На Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие

    Парень повторил стильный образ из сети и рассмешил зрителей

    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    «Новосибирского Илона Маска» заподозрили в мошенничестве

    Все новости
