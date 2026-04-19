Раскрыта судьба пропавшего 2,5 года назад в зоне СВО украинского режиссера

Пропавший без вести украинский режиссер Малахов был убит под Авдеевкой

Раскрыта судьба пропавшего 2,5 года назад в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинского режиссера Игоря Малахова. Об этом сообщает украинский Telegram-канал Obozrevatel.

По данным издания, Малахов воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области, однако с декабря 2023 года он числился пропавшим без вести. С помощью ДНК-анализа его удалось идентифицировать. Выяснилось, что он погиб возле села Степное во время боев за Авдеевку.

Ранее стало известно, что другой украинский кинорежиссер и сценарист, Олег Сенцов (включен в список террористов и экстремистов), стал командиром батальона Вооруженных сил Украины.