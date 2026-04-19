Россиянка попала под поезд на Шри-Ланке

Поезд насмерть сбил россиянку на Шри-Ланке

Российскую туристку насмерть сбил поезд, когда она проезжала на электробайке железнодорожные пути на Шри-Ланке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что наезд произошел на железнодорожном переезде в прибрежном городке Ахангама. В воскресенье, 19 апреля, около 10 часов утра 23-летняя Анастасия пыталась проскочить переезд, но не успела. Девушка не выжила.

По данным издания, Анастасия прилетела на Шри-Ланку несколько лет назад из Тюмени. На родине она снималась в фотосетах и работала маркетологом в рестопабе.

Ранее сообщалось, что одна россиянка погибла, еще 11 граждан России пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете. Водитель потерял управление и врезался в столб линии электропередачи.