Селедочный апокалипсис в российском регионе сняли на видео

Селедочный апокалипсис накрыл портовый город Корсаков на Сахалине

Telegram-канал Amur Mash

Настоящий селедочный апокалипсис случился на Сахалине. Кадрами с тысячами прибивших к берегу российского портового города Корсаков туш рыбы поделился телеграм-канал Amur Mash.

Побережье напоминает огромный рыбный склад под открытым небом, где можно набрать безлимитную «белковую корзину». Жители и гости Сахалина собирают дары Охотского моря прямо голыми руками.

Такой же селедочно-мойвовый бум был на Сахалине весной 2024 года. Рыба подошла к берегу максимально близко во время нереста и местные, уже по сложившейся традиции, собирали ее руками и делились кадрами в социальных сетях.

