Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 19 апреля 2026Россия

Селедочный апокалипсис в российском регионе сняли на видео

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Telegram-канал Amur Mash

Настоящий селедочный апокалипсис случился на Сахалине. Кадрами с тысячами прибивших к берегу российского портового города Корсаков туш рыбы поделился телеграм-канал Amur Mash.

Побережье напоминает огромный рыбный склад под открытым небом, где можно набрать безлимитную «белковую корзину». Жители и гости Сахалина собирают дары Охотского моря прямо голыми руками.

Такой же селедочно-мойвовый бум был на Сахалине весной 2024 года. Рыба подошла к берегу максимально близко во время нереста и местные, уже по сложившейся традиции, собирали ее руками и делились кадрами в социальных сетях.

Ранее российские ученые обнаружили рыб-мутантов в глухих водоемах на Камчатке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok