Собака спасла семью от пожара

В США собака спасла хозяев от огня

В штате Калифорния, США, пес по кличке Филлмор прослыл героем после спасения семьи. Об этом сообщает NBC 4.

15 апреля хозяин Филлмора, Том Далис, проснулся посреди ночи от непрекращающегося лая собаки. Он тщетно пытался успокоить ее и в конце концов решил проверить, что вызвало такую бурную реакцию. Далис выглянул в окно и увидел пламя.

Сначала мужчина подумал, что горит соседский дом, однако затем понял, что пожар начался в его гараже. Он выбежал на улицу, схватил садовые шланги и стал тушить огонь, чтобы он не перекинулся на дом до приезда пожарных. Прибывшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

Далис рассказал, что живет в доме с женой и 90-летней тещей. Он уверен, что Филлмор спас им жизнь. «Мы угостили его большим количеством лакомств», — отметил он.

Ранее сообщалось, что жительница штата Флорида, США, и ее дочь спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Они уверены, что полминуты промедления могли стоить им жизни.