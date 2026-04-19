«Спартак» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

«Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 21- минуте забил полузащитник Эсекиэль Барко. Через семь минут преимущество команды увеличил нападающий Маркиньос Коста. На 39-й минуте гол забил хавбек Жедсон Фернандеш. На 41-й минуте отставание гостей сократил форвард Максим Самородов.

Таким образом, после 25 матчей «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Ахмат» находится на девятом месте с 31 очком. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 55 очков.

В следующем матче «Спартак» примет «Краснодар», а «Ахмат» — калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 23 апреля.