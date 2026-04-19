«Зенит» вырвал победу у махачкалинского «Динамо» и вышел на первое место в РПЛ

16:31, 19 апреля 2026

«Зенит» в гостях вырвал победу у махачкалинского «Динамо» и стал лидером РПЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский «Зенит» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 70-й минуте «Зенит» получил право на пенальти. Форвард петербуржцев Александр Соболев не смог реализовать 11-метровый удар.

Спустя семь минут гости вышли вперед благодаря автоголу футболиста динамовцев Никиты Глушкова. Этот мяч позволил «Зениту» вырвать победу.

Команда Сергея Семака набрала 55 очков и вышла на промежуточное первое место в РПЛ. Обогнать зенитовцев может «Краснодар», который 19 апреля на своем поле примет «Балтику». Матч начнется в 19:30 мск.

