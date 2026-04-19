Стал известен самый убыточный клуб РПЛ по итогам 2025 года

Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2025 года. Об этом стало известно РИА Новости.
По информации источника, чистый убыток красно-белых составил 3,65 миллиарда рублей. В 2024 году этот показатель равнялся 1,465 миллиарда.
Самым прибыльным клубом РПЛ стало столичное «Динамо». Чистая прибыль бело-голубых составила 1,25 миллиарда рублей.
Действующим победителем РПЛ является «Краснодар». Нынешний сезон завершится 17 мая. После 24 туров «горожане» на одно очко опережают «Зенит».