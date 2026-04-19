Стал известен самый убыточный клуб РПЛ по итогам 2025 года

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:04, 19 апреля 2026Спорт

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2025 года
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки «Спартака». Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2025 года. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, чистый убыток красно-белых составил 3,65 миллиарда рублей. В 2024 году этот показатель равнялся 1,465 миллиарда.

Самым прибыльным клубом РПЛ стало столичное «Динамо». Чистая прибыль бело-голубых составила 1,25 миллиарда рублей.

Действующим победителем РПЛ является «Краснодар». Нынешний сезон завершится 17 мая. После 24 туров «горожане» на одно очко опережают «Зенит».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok