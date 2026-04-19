Стало известно о противоречивых планах США по переговорам с Ираном

ABC News сообщил о планах Вэнса участвовать в новых переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет участвовать в новых переговорах с Ираном, которые пройдут в столице Пакистана — Исламабаде. Об этом заявил корреспондент ABC News Джонатан Карл в аккаунте социальной сети X.

При этом первоначально журналист со ссылкой на президента США Дональда Трампа сообщил, что Джей Ди Вэнс не поедет на новый раунд переговоров: «Он сказал, что причина в безопасности — Секретная служба не смогла бы ее обеспечить за 24 часа».

После этого Карл обновил информацию и указал, что политик посетит Исламабад, где встретится с иранскими представителями. «Высокопоставленный американский чиновник сообщил телеканалу ABC News, что вице-президент Вэнс отправится в Исламабад и возглавит американскую делегацию», — написал корреспондент.

Ранее Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Каких-либо других подробностей глава Белого дома не привел.