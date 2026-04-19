Стало известно о сокращении Россией импорта пива из ЕС

РИА Новости: РФ в феврале вчетверо сократила импорт пива из стран ЕС

Стало известно, что Россия в феврале сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза в годовом выражении — до 1 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В публикации говорится, что российские компании ввезли пиво из ЕС на 1,1 миллиона евро против 4,7 миллиона в феврале прошлого года. Уточняется, что наиболее резко импорт сократился из Чехии, Литвы и Германии.

Издание отмечает, что сумма поставок голландского пива показала исторический минимум, так как в феврале его ввезли в Россию всего на 20 евро.

Ранее сообщалось, что с января по март 2026 года в России стали варить меньше пива.