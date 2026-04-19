Стрельбу в Киеве спровоцировала бытовая ссора

Стрельбу в Киеве мужчина устроил после бытовой ссоры с соседом. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Отмечается, что у злоумышленника начался конфликт с соседом, который стал его первой жертвой. Затем мужчина вернулся в квартиру, поджег ее, после чего вышел на улицу с оружием.

Вечером 18 апреля очередной насильственно мобилизованный украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве.

Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.