03:40, 19 апреля 2026Мир

Страна ЕС пригрозила Украине

Гашпар: Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия может заблокировать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), если спор двух стран вокруг поставок энергоресурсов не будет урегулирован. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Украина не рискует "автоматически потерять поддержку ЕС", однако может столкнуться с конкретными проблемами со Словакией, если конфликты будут усиливаться. В конечном итоге Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС. Действительно, энергетика и вопросы помощи Украине являются чувствительными темами», — сказал он.

По его словам, Братислава поддерживает вступление любой страны в ЕС, но только при условии выполнения всех требований. Политик также отметил, что действующий премьер-министр Роберт Фицо занимает «более критическую позицию по отношению к Украине, чем предыдущие словацкие правительства».

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что страна намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

