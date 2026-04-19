14:53, 19 апреля 2026

Трамп отреагировал на серию загадочных исчезновений и смертей ученых в США

Трамп пообещал выяснить причину исчезновения 11 ученых в США
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме совещание в связи с чередой загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами страны. Об этом сообщает издание Fox News.

Трамп заявил, что надеется, что все произошедшее является случайностью, но считает ситуацию довольно серьезной и в течение полутора недель поделится выводами о произошедшем. Поводом для расследования стал загадочный суицид 34-летней Эми Эскридж в 2022 году. Ученая занималась изучением антигравитации.

До нее пропали отставной генерал ВВС Уильям Маккасленд, ученый НАСА Моника Хасинто Реза, подрядчик Стивен Гарсия, скончались астрофизик Карла Гриллмайер, физик из Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА Фрэнк Майвальд и другие связанные с секретными программами специалисты.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт пообещала, что администрация президента проведет расследование вместе с ФБР.

На проблему обратили внимание и конгрессмены, они заявили, что среди пропавших не только исследователи космоса, но и НЛО.

