13:55, 19 апреля 2026Бывший СССР

Удар «Гераней» по нефтебазе в приграничном регионе Украины попал на видео

Удар российских «Гераней» по нефтебазе в Чернигове попал на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар российских беспилотников «Герань» по нефтебазе в Чернигове попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видеозапись попало возгорание резервуаров, расположенных на объекте. На кадрах также видно, что на нефтебазе разгорелся сильный пожар, а после этого началось задымление.

Ранее стало известно, что Чернигов погрузился во тьму в результате ударов Вооруженных сил России по важнейшим объектам города в ночь на 17 апреля. Как рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, были атакованы критически важные объекты.

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
