Удар «Гераней» по нефтебазе в приграничном регионе Украины попал на видео

Удар российских беспилотников «Герань» по нефтебазе в Чернигове попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видеозапись попало возгорание резервуаров, расположенных на объекте. На кадрах также видно, что на нефтебазе разгорелся сильный пожар, а после этого началось задымление.

Ранее стало известно, что Чернигов погрузился во тьму в результате ударов Вооруженных сил России по важнейшим объектам города в ночь на 17 апреля. Как рассказал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, были атакованы критически важные объекты.