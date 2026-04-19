В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

МЧС России предотвратило угрозу прорыва плотины в Дагестане

В Дагестане сотрудники МЧС России предотвратили прорыв плотины на водохранилище, где возникла угроза переполнения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что угроза нового подтопления в регионе возникла на водохранилище «Хала-Горк» в Карабудахкентском районе республики. Из-за скопившегося мусора пропускная способность гидротехнического сооружения сократилась, что привело к риску переполнения и разрушения дамбы.

Спасатели оперативно провели работы по очистке и восстановлению нормального функционирования плотины. В результате угроза была полностью устранена, и ситуация на объекте стабилизирована.

Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.