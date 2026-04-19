Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 19 апреля 2026

В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Дагестане сотрудники МЧС России предотвратили прорыв плотины на водохранилище, где возникла угроза переполнения. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что угроза нового подтопления в регионе возникла на водохранилище «Хала-Горк» в Карабудахкентском районе республики. Из-за скопившегося мусора пропускная способность гидротехнического сооружения сократилась, что привело к риску переполнения и разрушения дамбы.

Спасатели оперативно провели работы по очистке и восстановлению нормального функционирования плотины. В результате угроза была полностью устранена, и ситуация на объекте стабилизирована.

Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о соревновании с Россией

    Лепс запланировал усыновление

    Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на Парад Победы в Москву

    В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

    Стали известны самые популярные книги у москвичей

    Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

    На Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие

    Парень повторил стильный образ из сети и рассмешил зрителей

    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    «Новосибирского Илона Маска» заподозрили в мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok