В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

ТАСС: В Госдуме предложили включать допуслуги УК в платежки по коммуналке

Жители многоквартирных домов должны получить возможность оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний (УК), в том числе сантехников и электриков, онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, этот вопрос уже поднимался на встречах с гражданами. Так, парламентарий отметил, что оплату дополнительных услуг УК необходимо включить в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы россияне могли иметь возможность совершить оплату удобным способом в онлайн-режиме.

Антропенко подчеркнул, что это будет гарантией выполненных работ, а также может стать дополнительным источником дохода для управляющих компаний, поскольку часто жильцы могут расплатиться, например, с электриком, напрямую в обход УК.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил автоматически пересчитывать плату за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества. Такая инициатива может защитить права россиян, считает он.