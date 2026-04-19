Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:14, 19 апреля 2026

В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Жители многоквартирных домов должны получить возможность оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний (УК), в том числе сантехников и электриков, онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами. Об этом в беседе с журналистами ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, этот вопрос уже поднимался на встречах с гражданами. Так, парламентарий отметил, что оплату дополнительных услуг УК необходимо включить в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы россияне могли иметь возможность совершить оплату удобным способом в онлайн-режиме.

Антропенко подчеркнул, что это будет гарантией выполненных работ, а также может стать дополнительным источником дохода для управляющих компаний, поскольку часто жильцы могут расплатиться, например, с электриком, напрямую в обход УК.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил автоматически пересчитывать плату за жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества. Такая инициатива может защитить права россиян, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орал несколько часов». Какой болезненный укол Иран нанес Трампу?

    В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

    Водители назвали самый опасный вид транспорта на российских дорогах

    Венгерский политолог оценил возможность саммита Путина и Трампа в Будапеште при Мадьяре

    ВСУ стали терять штурмовиков вне поля боя

    Российские военные показали уничтожение украинской «Богданы»

    Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

    Лукашенко заявил о нежелании «кланяться» перед США

    В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

    Лукашенко высмеял Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok