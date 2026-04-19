00:46, 19 апреля 2026Мир

В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

МИД Ирана назвал призывы Каллас об Ормузском проливе вершиной лицемерия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Требование главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив является вершиной лицемерия. Так на ее слова ответил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

«Это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев?», — задался он вопросом.

Дипломат подчеркнул, что «хроническая» неспособность Европы поступать в соответствии со своими «проповедями» о международном праве «превратила ее болтовню в вершину лицемерия».

Ранее Каллас заявила, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе. Она сообщила о готовности союза задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в проливе после завершения боевых действий.

