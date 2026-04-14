Евросоюз признался в непонимании США

Каллас: В Евросоюзе не понимают действий США в Ормузском проливе

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью «Би-би-си» заявила, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно Соединенном Штате делают в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

«Но основной принцип должен быть четким: мы не должны признавать законными никакие сборы или налоги за использование этих маршрутов — навигационных путей, которые всегда были открыты для всех», — сказала она.

Каллас сообщила о готовности Европы задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

Ранее был обнародован американский план блокировки иранских портов, согласно которому Соединенные Штаты считают своим правом захватывать суда в Ормузском проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.