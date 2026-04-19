12:57, 19 апреля 2026

В МИД пригрозили ответом на вызовы НАТО

Замглавы МИД Грушко: Ответ России на вызовы в Арктике не заставит себя ждать
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ответ России на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», — сказал он.

В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что втягивание Североатлантического альянса в ситуацию с Гренландией ведет к повышению напряженности в Арктике. Он подчеркнул, что в создании международной безопасности в регионе должны участвовать все заинтересованные арктические государства.

Ранее телеканал RT сообщил, что Британия наращивает военную активность в Арктике и угрожает захватом российскому «теневому флоту». Утверждается, что Лондон в последние полгода значительно усилил разведывательную активность против России, в том числе уделяя внимание военным кораблям.

