В российском цирке тигр во время представления прыгнул на зрителей и попал на видео

В Ростовском цирке шапито тигр выпрыгнул из манежа в зрительный зал. Происшествие попало на видео. Ролик публикует издание 161.

На кадрах видно, как во время номера, когда дрессировщики заставляют тигров занять свои места на специальных стойках защитная сетка на манеже срывается вниз. Один из полосатых хищников от неожиданности прыгает в зрительные зал, чем пугает людей. На кадрах слышны испуганные детские и женские крики.

По данным издания, в результате ЧП никто не пострадал, всех зрителей вывели из зала.

