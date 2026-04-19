Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 19 апреля 2026Россия

В российском цирке тигр во время представления прыгнул на зрителей и попал на видео

Владимир Седов

В Ростовском цирке шапито тигр выпрыгнул из манежа в зрительный зал. Происшествие попало на видео. Ролик публикует издание 161.

На кадрах видно, как во время номера, когда дрессировщики заставляют тигров занять свои места на специальных стойках защитная сетка на манеже срывается вниз. Один из полосатых хищников от неожиданности прыгает в зрительные зал, чем пугает людей. На кадрах слышны испуганные детские и женские крики.

По данным издания, в результате ЧП никто не пострадал, всех зрителей вывели из зала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok