В США раскрыли последствия войны с Ираном

23:29, 19 апреля 2026

NYT: Из-за войны с Ираном у США может закончиться дорогое оружие
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Из-за войны с Ираном у США может закончиться дорогостоящее оружие, а расходы на боевые действия варьируются от 25 до 35 миллиардов долларов. Последствия раскрыло издание The New York Times (NYT).

Отмечается, что большая часть расходов США была направлена на перехватчики. Также военные эксперты опасаются скорого истощения арсеналов оружия, подчеркивается в материале.

«Иран не только доказал, что готов дать отпор, но и обрушил на США и их региональных союзников целый шквал дешевых беспилотников», — подчеркивается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

