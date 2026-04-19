Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

Харрис: Трамп начал войну в Иране, чтобы отвлечь общественность от дела Эпштейна

Американский лидер Дональд Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь внимание общественности от дела скандального финансиста и педофила Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. Такое мнение высказала бывший вице-президент Камала Харрис, передает C-Span.

«Это его жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна (...). Он вступил в войну, был втянут в нее [премьер-министром Израиля] Биби Нетаньяху. Давайте будем откровенны, он вступил в войну, которой американский народ не желает, подвергая риску американских военнослужащих», — заявила политик.

По мнению Харрис, сейчас в США у власти находится «самая коррумпированная, бессердечная и некомпетентная администрация в истории» страны, а Трамп ведет себя как «босс мафии и делит мир на сферы влияния».

11 марта иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященной жертвам Эпштейна. Отмечалось, что фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.