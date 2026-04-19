Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 19 апреля 2026

Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

Харрис: Трамп начал войну в Иране, чтобы отвлечь общественность от дела Эпштейна
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Graeme Sloan / Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь внимание общественности от дела скандального финансиста и педофила Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. Такое мнение высказала бывший вице-президент Камала Харрис, передает C-Span.

«Это его жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна (...). Он вступил в войну, был втянут в нее [премьер-министром Израиля] Биби Нетаньяху. Давайте будем откровенны, он вступил в войну, которой американский народ не желает, подвергая риску американских военнослужащих», — заявила политик.

По мнению Харрис, сейчас в США у власти находится «самая коррумпированная, бессердечная и некомпетентная администрация в истории» страны, а Трамп ведет себя как «босс мафии и делит мир на сферы влияния».

11 марта иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященной жертвам Эпштейна. Отмечалось, что фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok