Во Франции поддержали решение США по Илону Маску

Филиппо поддержал отказ Минюста США содействовать расследованию против соцсети X

Отказ Министерства юстиции США содействовать Франции в расследовании против принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску социальной сети X является защитой свободы. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в X.

«Браво! Необходимо любой ценой защищать свободу выражения перед лицом евромакронистской силы, все более тиранической и губительной для свободы!» — отметил политик.

Таким образом Филиппо прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Франция пытается инициировать преследование против соцсети Маска под предлогом жалоб на чат-бот Grok. Его обвиняют в генерации непристойного контента.

В декабре прошлого года Франция наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро назвал это взыскание «только началом» под предлогом нарушения европейского закона о цифровых услугах. Он вступил в силу на территории ЕС в августе 2023 года. Закон обязует цифровые платформы бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Кроме того, сервисы должны объяснять работу своих алгоритмов.