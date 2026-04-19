Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:47, 19 апреля 2026Мир

Во Франции поддержали решение США по Илону Маску

Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrees Latif / Reuters

Отказ Министерства юстиции США содействовать Франции в расследовании против принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску социальной сети X является защитой свободы. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в X.

«Браво! Необходимо любой ценой защищать свободу выражения перед лицом евромакронистской силы, все более тиранической и губительной для свободы!» — отметил политик.

Таким образом Филиппо прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Франция пытается инициировать преследование против соцсети Маска под предлогом жалоб на чат-бот Grok. Его обвиняют в генерации непристойного контента.

В декабре прошлого года Франция наложила штраф в размере 120 миллионов евро на соцсеть X. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро назвал это взыскание «только началом» под предлогом нарушения европейского закона о цифровых услугах. Он вступил в силу на территории ЕС в августе 2023 года. Закон обязует цифровые платформы бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукции, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Кроме того, сервисы должны объяснять работу своих алгоритмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В Китае робот побил рекорд человека

    В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

    Hongqi подтвердил планы по запуску нового роскошного седана в России

    ВСУ запустили по российскому региону полсотни беспилотников

    Из IT-специалиста сделали дочь генерала и обвинили в роскошном образе жизни

    Глава UFC высказался о возможном возвращении Макгрегора

    Лукашенко рассказал об учебе сына

    Во Франции поддержали решение США по Илону Маску

    Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга в подмосковных Мытищах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok