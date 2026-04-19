Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 19 апреля 2026

Военные «Севера» уничтожили антенну комплекса Starlink и оставили ВСУ без связи

Военные ГВ «Север» уничтожили антенну комплекса Starlink ВСУ в Волчанском районе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» оставили дроноводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без средств связи, уничтожив антенну пресловутого комплекса Starlink («Старлинк»). Кадрами «северяне» поделились в телеграм-канале «Северный Ветер».

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Севера» вскрыли расположение антенны в лесополосе между поселком Белый Колодезь и селом Покаляное в Волчанском районе, а после нанесли четкий удар и уничтожили ее.

«Уничтожение этих казалось бы незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим оставить без связи подразделения противника», — отметили российские военные.

Ранее штурмовики «Севера» нанесли прицельный удар по расположению вражеской самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», оборудованному практически на берегу реки Северский Донец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok