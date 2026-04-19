11:31, 19 апреля 2026

Вредную привычку связали с повышенным риском недержания мочи

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: StockLab / Shutterstock / Fotodom

Курение связано не только с высоким риском заболеваний легких или миокарда, но и с недержанием мочи, предупредил врач-уролог, андролог «СМ-Клиники» Максим Предель. О том, как вредная привычка связана с повышенным риском неприятной урологической проблемы, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам уролога, у курильщиков возникают регулярные приступы кашля, которые создают постоянное давление на мышцы тазового дна и мочевой пузырь. В результате даже незначительный кашель или смех могут спровоцировать непроизвольное подтекание мочи, объяснил врач.

«Заядлые курильщики в основной массе не связывают эти симптомы с вредной привычкой, считая их возрастной или временной проблемой. Однако хронический кашель — это прямой механический фактор, который со временем может ослаблять поддерживающие структуры малого таза», — подчеркнул Предель.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Доктор отметил, что дополнительную роль играет и сам состав табачного дыма. По его словам, никотин и токсичные вещества раздражают слизистую мочевого пузыря, провоцируя его гиперактивность. Это проявляется внезапными, трудно контролируемыми позывами к мочеиспусканию.

Кроме того, по словам врача, курение влияет на более глубокие процессы в организме. Под воздействием токсинов нарушается синтез коллагена — белка, отвечающего за прочность и эластичность тканей. В результате связки и мышцы, поддерживающие органы малого таза, ослабевают, добавил Предель.

Ранее уролог Ти Манохар рассказал о неочевидной причине частых инфекций мочевыводящих путей. По его словам, спровоцировать развитие инфекции может частое посещение общественных туалетов, плохая гигиена или длительное ношение мокрой одежды.

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В Китае робот побил рекорд человека

    В Минпросвещения высказались о введении пятой четверти в школах

    Hongqi подтвердил планы по запуску нового роскошного седана в России

    ВСУ запустили по российскому региону полсотни беспилотников

    Из IT-специалиста сделали дочь генерала и обвинили в роскошном образе жизни

    Глава UFC высказался о возможном возвращении Макгрегора

    Лукашенко рассказал об учебе сына

    Во Франции поддержали решение США по Илону Маску

    Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга в подмосковных Мытищах

    Все новости
