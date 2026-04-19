Вредную привычку связали с повышенным риском недержания мочи

Уролог Предель: Кашель курильщика может спровоцировать недержание мочи

Курение связано не только с высоким риском заболеваний легких или миокарда, но и с недержанием мочи, предупредил врач-уролог, андролог «СМ-Клиники» Максим Предель. О том, как вредная привычка связана с повышенным риском неприятной урологической проблемы, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам уролога, у курильщиков возникают регулярные приступы кашля, которые создают постоянное давление на мышцы тазового дна и мочевой пузырь. В результате даже незначительный кашель или смех могут спровоцировать непроизвольное подтекание мочи, объяснил врач.

«Заядлые курильщики в основной массе не связывают эти симптомы с вредной привычкой, считая их возрастной или временной проблемой. Однако хронический кашель — это прямой механический фактор, который со временем может ослаблять поддерживающие структуры малого таза», — подчеркнул Предель.

Доктор отметил, что дополнительную роль играет и сам состав табачного дыма. По его словам, никотин и токсичные вещества раздражают слизистую мочевого пузыря, провоцируя его гиперактивность. Это проявляется внезапными, трудно контролируемыми позывами к мочеиспусканию.

Кроме того, по словам врача, курение влияет на более глубокие процессы в организме. Под воздействием токсинов нарушается синтез коллагена — белка, отвечающего за прочность и эластичность тканей. В результате связки и мышцы, поддерживающие органы малого таза, ослабевают, добавил Предель.

