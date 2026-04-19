Западу дали один совет перед финалом конфликта на Украине

Диесен: ЕС надо звонить в Кремль на фоне приближения финала конфликта на Украине

Лидеры стран ЕС не спешат восстанавливать контакты с Москвой на фоне приближения финала конфликта на Украине, и это кажется удивительным. Об этом порассуждал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на YouTube-канале.

Эксперт отметил, что все факты указывают на приближение окончания конфликта, пусть западные страны и пытаются растянуть его еще на долгие месяцы.

«Но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения», — сказал Диесен.

По его словам, снижение поддержки с американской стороны заставит Евросоюз с большей осторожностью относиться к России, хотя пока изменений в риторике не наблюдается.