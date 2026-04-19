23:48, 19 апреля 2026Мир

Западу дали один совет перед финалом конфликта на Украине

Диесен: ЕС надо звонить в Кремль на фоне приближения финала конфликта на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран ЕС не спешат восстанавливать контакты с Москвой на фоне приближения финала конфликта на Украине, и это кажется удивительным. Об этом порассуждал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на YouTube-канале.

Эксперт отметил, что все факты указывают на приближение окончания конфликта, пусть западные страны и пытаются растянуть его еще на долгие месяцы.

«Но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения», — сказал Диесен.

По его словам, снижение поддержки с американской стороны заставит Евросоюз с большей осторожностью относиться к России, хотя пока изменений в риторике не наблюдается.

    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Симоньян дала совет больным раком женщинам

    Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

    Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

    Рассекречен iPhone с уникальной камерой

    Россиянам назвали способы защиты от подглядывающих в смартфоны мошенников

    Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

    ОАЭ обратились к США с одной просьбой

    Россиянин согласился шпионить за женщиной за деньги и поплатился

    В Германии заметили сокращение прошений украинцев об убежище

    Все новости
