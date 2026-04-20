11 ДТП в российском городе оказались подставой группы аферистов

На Алтае устроившие 11 подставных ДТП аферисты получили от 3 до 5 лет

В Алтайском крае участники организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся инсценировкой ДТП, получили от трех до пяти лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, подсудимые разработали схему обогащения с помощью подставных ДТП, которые они представляли как случайные ради получения страховых выплат. Всего было выявлено 11 подставных аварий с участием различных автомобилей, как принадлежащих подсудимым, так и найденных специально для совершения ДТП. Ущерб составил свыше двух миллионов рублей.

