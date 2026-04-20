20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови, а православные верующие празднуют Пасху. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 20 числа.

Праздники в России

Национальный день донора крови

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 2007 года в России отмечают Национальный день донора крови. В этот день чествуют людей, которые жертвуют свою кровь ради спасения чьей-то жизни. Также поздравления принимают врачи, которые работают на станциях переливания крови.

Дату выбрали не случайно: 20 апреля 1832 года акушер из Петербурга Андрей Вольф впервые перелил роженице донорскую кровь ее мужа. Таким образом он смог спасти жизнь пациентке.

Праздники в мире

День поисков смысла жизни

День поисков смысла жизни — праздник мировой, хоть и неофициальный. Неизвестно, кто и когда его учредил, вероятно, это произошло стихийно. Суть праздника заключается в том, чтобы задуматься о смысле своей жизни и подумать над тем, как стоит жить, чтобы в старости не пожалеть об упущенном времени.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля

День китайского языка в ООН;

Международный день климатической фантастики;

День картошки фри с сыром чеддер в США.

Какой церковный праздник 20 апреля

День памяти преподобного Георгия, митрополита Митиленского

Святой Георгий с юности вел монашеский образ жизни. В царствование Льва Исаврянина (716–741) он претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.

При Константине Порфирородном (780–797) Георгия возвели на архиерейскую кафедру города Митилены на острове Лесбос. Согласно преданию, за свою добродетельную жизнь святой получил дар чудотворения, мог изгонять нечистых духов и исцелять неизлечимые болезни. В конце жизни, в 815 году, во время царствования иконоборца Льва Армянина, Георгия изгнали и сослали в Херсонес, где он и скончался. В час его кончины в небе над Митиленой воссияла яркая звезда.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 апреля

День памяти священномучеников Руфина и Акилины;

День памяти священномученика Даниила Переяславского.

Приметы на 20 апреля

Морозный день — лето будет хлебным;

Если ночью ярко светят звезды — днем будет ливень с грозой;

Если небо на восходе солнца красное — погода днем резко переменится.

Кто родился 20 апреля

Советский хоккеист и тренер. За свою карьеру он собрал все высшие титулы в хоккее: Фетисов — семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубков Европейских чемпионов, Канады, Стэнли. Международная федерация хоккея включила его в символическую сборную столетия — команду, которую «собрали» из лучших игроков века.

Баста (46 лет)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

20 апреля 1980 года родился рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Также он выпускал треки под псевдонимами Ноггано, Dead Василь, N1NT3ND0 и другими.

Музыкальную карьеру Баста начинал в составе группы «Психолирик» (сейчас — «Каста»), однако большой успех пришел к нему с началом сольного творчества. Сейчас Баста — успешный музыкант, владелец собственного музыкального лейбла Gazgolder и ряда других бизнес-проектов. В 2019 году он официально стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА.

